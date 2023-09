Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, AMD: supporto ufficiale prima del lancio

Mentre NVIDIA gongola dopo aver mostrato le incredibili performance grafiche del DLSS 3.5 su Phantom Liberty, il team rosso ha messo nero su bianco il supporto completo alla prima grande espansione di Cyberpunk 2077.

Con una serie consecutiva di due aggiornamenti driver per la suite Adrenalin, AMD ha finalmente aggiunto il supporto ufficiale alla nuova espansione, in arrivo il giorno 26 settembre 2023 per tutti.

Con Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, oltre ai nuovi contenuti e a una zona completamente esplorabile, arriva anche un corposo aggiornamento che porta il titolo di CD Projekt Red alla versione build 2.0, con un'evoluzione sia in termini visivi che prestazionali.

Oltre a Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, l'ultimo aggiornamento driver del team rosso aggiunge anche il supporto a PAYDAY 3, ricordando che tale compatibilità per entrambi i titoli si riferisce in maniera esplicita a queste schede video:

Radeon RX 7900/7800/7700/7600 Series Graphics

Series Graphics Radeon RX 6900/6800/6700/6600/6500/6400 Series Graphics

Radeon RX 5700/5600/5500/5300 Series Graphics

Il supporto vale chiaramente anche per i corrispettivi della gamma AMD Radeon Mobility.

L'ultimo aggiornamento arriva a distanza di solo una manciata di giorni dall'update AMD con il supporto a Lies of P, un altro dei titoli più attesi del momento nel panorama videoludico e ispirato all'opera più famosa di Carlo Collodi.