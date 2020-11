Cyberpunk 2077? Qualcosa di legato al gioco arriverà a novembre

In seguito al rinvio di Cyberpunk 2077, che ha addirittura fatto crollare le azioni di CD Projekt RED del 25%, sta per arrivare un altro annuncio legato alla produzione. Per il momento, non si tratta del gioco.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina e GSMArena, l'edizione limitata dello smartphone OnePlus 8T, l'ultimo dispositivo di punta dell'azienda cinese, dovrebbe arrivare, perlomeno in Cina, il 2 novembre 2020. Insomma, alla fine della fiera, sembra che l'attesa variante del dispositivo arriverà come pronosticato, nonostante il rinvio del gioco al 10 dicembre 2020.

Vi ricordiamo che la Cyberpunk 2077 Edition di OnePlus 8T si era già fatta vedere in un primo teaser qualche settimana fa, attirando le attenzioni dei fan del titolo di CD Projekt RED. Nelle ultime ore, lo smartphone è stato mostrato ulteriormente in altre immagini che anticipano un po' quello che sarà il design del dispositivo, che verrà svelato completamente proprio il 2 novembre 2020. Potete trovare i render coinvolti a corredo della notizia.

Non ci sono ancora dettagli in merito al possibile arrivo di questa variante nel nostro mercato, ma staremo a vedere. Per il resto, se siete interessati al dispositivo "di base", potete dare un'occhiata alla nostra recensione di OnePlus 8T (pubblicata a metà ottobre 2020).