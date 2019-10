CYBERSCUDO, arriva la certificazione contro il cyberbullismo

Tra i molti problemi del Web, sicuramente uno dei più importanti è il cyberbullismo, visto che ora i bulli utilizzano anche gli strumenti digitali per portare a compimento i loro atti aggressivi. Il bullismo è spesso causato dall'ignoranza di credersi forti, quindi sensibilizzare le persone su questo tema può risultare molto utile.

Ecco allora che iniziative mirate ad informare gli utenti del Web su questo argomento sono sempre benvenute. In particolare, AICA, associazione italiana dedicata allo sviluppo delle conoscenze, e Fondazione Carolina Onlus, hanno messo in piedi una certificazione a tema cyberbullismo.

CYBERSCUDO, questo il nome della certificazione, si propone di far apprendere alle persone i concetti essenziali per riconoscere e prevenire questo dilagante fenomeno. Si tratta di una sorta di "patentino" che certifica il possesso delle competenze necessarie per utilizzare il Web in modo consapevole e sicuro. In particolare, la certificazione punta a far raggiungere al candidato le seguenti competenze.

Riconoscere tempestivamente i casi di cyberbullismo, palesi e occulti, imparando a prevenirli;

Sapere cosa fare e a chi rivolgersi in presenza di cyberbullismo;

Conoscere i principali aspetti giuridici e normativi del cyberbullismo ;

; Conoscere le caratteristiche e i relativi rischi dei social network riguardo a questo tema.

La prova finale consiste in 36 domande teoriche a risposta multipla a cui il candidato deve rispondere in 45 minuti. Non abbiamo dettagli per quanto riguarda il costo, che non è stato citato nel comunicato stampa giunto in redazione.

E se un "patentino" del genere diventasse obbligatorio per utilizzare il Web in futuro? Fateci sapere che ne pensate nello spazio dei commenti presente qui sotto.