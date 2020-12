Cydia, 'l'App Store alternativo', ha fatto causa ad Apple: ecco il motivo

I più "smanettoni" tra di voi avranno sentito parlare del jailbreak. In parole povere, è la pratica che consiste nel "modificare" il proprio iPhone/iPad per cercare di ottenere funzionalità aggiuntive. Anni fa non erano in pochi coloro che decidevano di effettuare il jailbreak, ma il passare del tempo ha messo fine quasi del tutto a questa pratica.

Infatti, ormai iOS è un sistema operativo in grado di garantire un po' tutte le funzionalità del caso. Giusto per intenderci, in passato gli utenti cercavano, mediante il jailbreak, di ottenere funzionalità come i widget e la registrazione dello schermo. In ogni caso, la pratica del jailbreak è sempre stata molto controversa, anche per via della questione sicurezza.

Per il resto, chi ha avuto modo di seguire il periodo di "boom" di questa pratica ha sicuramente sentito parlare di Cydia, "l'App Store alternativo". Per chi non lo sapesse, si tratta di un negozio digitale che per un certo periodo è stato molto popolare tra coloro che cercavano applicazioni per iPhone/iPad. Tuttavia, a fine 2018 lo store ha dovuto chiudere le vendite e in generale negli ultimi anni l'interesse è calato.

Nonostante questo, nelle ultime ore Cydia è tornato al centro dei riflettori. Il motivo? Stando anche a quanto riportato da MacRumors e iDownloadBlog (la fonte originale è il The Washington Post), il team dietro al negozio digitale ha deciso di unirsi ad altri sviluppatori per fare causa ad Apple per via di un presunto comportamento anticoncorrenziale.

In particolare, Cydia afferma che l'App Store avrebbe il monopolio per quel che concerne le app iOS e che in passato sarebbero state messe in atto tattiche anticoncorrenziali per "distruggere quasi del tutto Cydia". In parole povere, si sta cercando di portare Apple ad aprirsi a più negozi digitali.

La risposta della società di Cupertino non si è di certo fatta attendere, dato che Fred Sainz, portavoce dell'azienda di Tim Cook, ha dichiarato ai microfoni del The Washington Post che Apple analizzerà la causa e che la società non detiene un monopolio in quanto c'è un competitor importante, ovvero Android.