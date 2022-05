Cydia-Apple, ci risiamo: il produttore di iPhone citato nuovamente in giudizio

Si reinfiamma l’affaire Cydia-Apple. L’app store alternativo di iOS, infatti, dopo oltre un decennio di jailbreak su iPhone ha chiuso i battenti ed ora è tornato alla carica con una nuova causa contro il colosso di Cupertino.

Nella giornata di giovedì, il giudice Yvonne Gonzalez Rogers (lo stesso che ha supervisionato il caso tra Apple ed Epic Games), ha stabilito che Jay Freeman (anche noto come Saurik), ovvero il creatore di Cydia, può presentare denuncia contro la compagnia di Cupertino dopo aver respinto le argomentazioni del produttore di iPhone.

Freeman ha citato in giudizio Apple per la prima volta a fine 2020, accusando Apple di avere un “monopolio illegale sulla distribuzione delle app su iOS”. Gonzalez Rogers ha respinto la denuncia iniziale di Cydia contro Apple, ed ha dichiarato che la causa non rientrava nei termini di prescrizione, ma ha concesso a Freeman la facoltà d modificare il suo caso, che è quello che ha fatto.

Ora Cydia nell’ultima denuncia sostiene che gli aggiornamenti per iOS rilasciato da Apple tra il 2018 ed il 2021 costituivano atti “conclamati” che hanno danneggiato gli store come il suo. Il giudice ha accettato tale tesi ed ora si tornerà nuovamente in tribunale. Insomma, la questione è tutt’altro che chiusa.