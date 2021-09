Cyrcle Phone è un successo su Kickstarter: finanziato lo smartphone Android

A inizio 2020, quindi ormai un bel po' di tempo fa, avevamo trattato su queste pagine l'annuncio di Cyrcle Phone, ovvero uno smartphone dal design particolarmente atipico. Ebbene, ora il dispositivo Android circolare è approdato su Kickstarter, rivelandosi un successo.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina, ad agosto 2021 è stata avviata la campagna di crowdfunding del succitato smartphone, progetto che non si faceva vedere da un po'. Com'è andata? Come potete leggere in un apposito post ufficiale pubblicato su Kickstarter, l'obiettivo, che era fissato a 10.000 dollari, è stato raggiunto in meno di 60 ore. Al momento in cui scriviamo, sono stati superati i 13.000 dollari e la campagna continuerà fino al 9 ottobre 2021.

Insomma, Cyrcle Phone, che supporta il 4G, dispone del sistema operativo Android 10 e verrà venduto a un prezzo retail di circa 842 euro al di fuori di Canada, Messico, USA e Giappone, è effettivamente realtà. Per riuscire a portarsi effettivamente a casa il dispositivo, il minimo "contributo" richiesto ammonta a 699 dollari (i primi utenti sono riusciti a pagare 599 dollari, ma la fase early bird è già terminata).

La società dietro al progetto afferma di voler guardare il mondo smartphone da una prospettiva diversa rispetto al solito, mirando a garantire all'utente un uso della tecnologia più "sano". Per questo motivo, ad esempio, il dispositivo dispone di due jack audio per le cuffie, che consentono di condividere la musica con un proprio amico, trovandosi uno accanto all'altro. Per il resto, se apprezzate la filosofia open source e volete saperne di più in merito all'interfaccia (potete immaginarvi quali siano i limiti dovuti all'atipico form factor), potete fare riferimento alla pagina Kickstarter dedicata a Cyrcle Phone, nonché ai video presenti a corredo della notizia.