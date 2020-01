Cyrcle Phone ufficiale: uno smartphone Android circolare piuttosto atipico

State cercando uno smartphone piuttosto atipico? Be, allora Cyrcle Phone sicuramente rispecchia questa caratteristica. Stiamo infatti parlando di un dispositivo Android a forma circolare. A prima vista potrebbe quasi sembrare uno smartwatch, ma la realtà è ben diversa.

Infatti, stando anche a quanto riportato da Android Central e come potete vedere sul sito ufficiale del progetto, una startup ha deciso di sfruttare l'edizione 2020 del CES (Consumer Electronic Show) di Las Vegas per annunciare il suo smartphone dal particolare design, mostrando ai presenti un prototipo del dispositivo "rotondo".

Le informazioni relative a Cyrcle Phone sono ancora poche, visto che l'azienda dietro al progetto non ha svelato molto in merito alla scheda tecnica dello smartphone. Sappiamo però che il dispositivo monterà una versione "modificata ad hoc" di Android, probabilmente in versione Pie, in grado di adattarsi all'atipica forma di Cyrcle Phone. Per il resto, a quanto pare lo smartphone supporterà il Dual SIM, avrà due jack audio per le cuffie e disporrà di una fotocamera frontale da 13MP.

Il dispositivo dovrebbe approdare sul mercato nel corso del 2020, anche se non è ancora chiaro in quali Paesi arriverà e quanto costerà. La BBC ha avuto modo di provare il Cyrcle Phone e ha pubblicato un video hand-on relativo allo smartphone.

Crediti immagine copertina: BBC.