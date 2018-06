Da Burger King arriva la realtà aumentata nel food retail, prima in Italia

Dopo l’introduzione dei Kiosk e di sistemi all’avanguardia per la gestione dei flussi di clientela e la preparazione programmata del cibo, Burger King è la prima azienda in Italia a lanciare la tecnologia della realtà aumentata nel settore del Food Retail.

Con una squadra di ricerca e sviluppo che lavora costantemente sull’innovazione tecnologica, Burger King Italia, che si distingue per l’impegno nel garantire proposte gustose e di qualità, punta sempre di più a fornire ai propri clienti anche una user experience innovativa, intuitiva e divertente. Saranno i Mondiali di Calcio 2018 l’occasione per il rilascio dei primi contenuti. Obiettivo? Coinvolgere gli italiani – esclusi dai mondiali – con dei giochi e un concorso che permetterà a tutti di vincere dei premi, tra cui smartphone e telecamere Samsung.

“Scottati dalla sconfitta sul campo di calcio, abbiamo pensato a un modo divertente per superare il trauma dell’eliminazione dai Mondiali e far partecipare gli italiani alla competizione – spiega Ilaria Abrate, Head of Marketing and Communication Burger King Italia -. Burger King è un’azienda fatta di persone giovani. Lavoriamo affinché l’innovazione tecnologica diventi il nostro canale privilegiato per raggiungere i nostri clienti, fidelizzati e da conquistare, individuando i trend del momento e offrendo sempre nuove proposte attraverso la nostra app o le tecnologie in-store. Con questo obiettivo, scaricando l’app di Burger King Italia, dal 10 giugno al 15 luglio sarà possibile “partecipare ai Mondiali” attraverso la tecnologia della realtà aumentata”.

Due le formule: con la Scan & Win, acquistando un menù LARGE o XL della famiglia Bacon King, previa registrazione sull’app Burger King Italia, i clienti potranno partecipare all’instant win inquadrando il logo BK Zone che troveranno sullo scontrino o sul gratta e vinci e aggiudicarsi uno dei super premi messi in palio, un Samsung Galaxy S9 al giorno, e comunque per tutti un coupon (ogni giorno diverso) della durata di una settimana. I gamer più accaniti invece, potranno sfidarsi al Play & Win, con i tre videogiochi Burger King: sempre tramite l’app, inquadrando il logo della tovaglietta Burger King, si aprirà automaticamente un videogioco di abilità. Ciascuno dei tre giochi sarà online per 12 giorni e al vincitore assoluto andrà una delle videocamere Samsung Gear 360 in palio.

“Con questa iniziativa Burger King Italia, estende per la prima volta nel nostro Paese il proprio Know How tecnologico anche alla clientela – spiega Carmine Torella, IT Manager di BKSEE. La tecnologia è, infatti, il canale attraverso cui vogliamo dialogare con la nostra clientela. L’app è lo strumento che ci consente di attivare servizi fortemente mirati e di far vivere una esperienza unica e personalizzata nei nostri ristoranti. Quanto realizzato in occasione dei Mondiali 2018, non è che l’inizio di un percorso che implementeremo sempre di più sfruttando la realtà aumentata e l’innovazione tecnologica su cui stiamo investendo in modo massiccio per offrire una nuova esperienza di consumo e di intrattenimento all’interno dei nostri ristoranti”.