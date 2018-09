Da Canon arriva la nuova fotocamera mirrorless full-frame EOS R

Canon ha annunciato la prima fotocamera mirrorless full-frame della sua storia, battezzata EOS R e che va a mettersi in diretta concorrenza con la rivale di Nikon, scatenando un'agguerrita concorrenza nella fascia alta di mirrorless dopo anni di attesa.

A livello tecnico la EOS R si basa su un sensore full-frame da 30,3 megapixel con gamma ISO di 100-40.000. Il sensore integra anche l'autofocus a doppio pixel ed il processore d'immagine DIGIC 8 di Canon.

Presente anche un touchscreen ed un mirino OLED, oltre che un pannello che fornisce tutte le informazioni del caso montato sulla parte superiore della fotocamera.

Tutti gli obiettivi includono un anello di controllo dedicato, che consente di gestire lo zoom e la messa a fuoco manuale. In questo modo è possibile regolare le impostazioni della lente come l'apertura dell'obiettivo. La barra di controllo sinistra-destra presente sul retro però può essere utilizzata anche per altre funzioni.

I primi obiettivi EOS R che andranno ad affiancare la fotocamera saranno un 24-105mm f/ 4 L, un 50mm f / 1.2mm L, un 28-70mm f / 2 L ed un RF 35mm f/18 IS Macro STM.

Canon ha anche annunciato il lancio di tre adattatori per l'obiettivo che rendono compatibili quelli dell'EOS SLR.

Il costo della fotocamera sarà di 2.999 Dollari solo per il corpo e di 3.399 Dollari per il pacchetto con obiettivo 24-105mm. Il lancio è previsto per fine ottobre, con i preordini che apriranno a partire dal 12 Settembre.