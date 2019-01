Da Dolby un'app che trasforma iPhone in uno studio di registrazione

L’azienda americana, famosa nel mondo per le sue tecnologie audio/video, starebbe testando un’applicazione per iPhone, dal nome in codice “234” in grado di registrare l’audio con qualità da studio, grazie a strumenti ed impostazioni professionali.

Secondo quanto riportato da TechCrunch, infatti, l’applicazione permette agli utenti di effettuare regolazioni “di fino” del proprio progetto audio: agendo sui livelli di bassi, acuti e loudness della traccia registrata, cancellando i rumori di fondo delle registrazioni grazie ad un algoritmo che ne analizza la presenza, ed applicando una serie di preset di equalizzazioni che potranno essere acquistate a parte. C’è la possibilità, inoltre, di provare per una settimana un pacchetto di preset definito “Dolby’s Essential” che contiene alcuni strumenti di equalizzazione basilari.

Una volta completata la registrazione, sarà possibile esportarla, caricarla sui social network di Dolby oppure su SoundCloud.

L’app si presenta con una grafica pulita e colorata al servizio di un’interfaccia intuitiva e di facile utilizzo.

Se siete intenzionati a provarla, però, sappiate che l’applicazione non è ancora disponibile pubblicamente. Per poterla ottenere sarà infatti necessario iscriversi su un sito appositamente approntato da Dolby e sperare di essere selezionato come beta tester.

Ad oggi, infine, non sappiamo se Dolby abbia in cantiere anche una versione per Android.