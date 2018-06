Da eBay è tempo di Super Weekend: fino al 60 per cento di sconto fino al 4 Luglio

Da eBay è tempo di Super Weekend. La popolare piattaforma, infatti, propone fino al prossimo 4 Luglio sconti fino al 60 per cento su molti prodotti, principalmente televisori, anche in occasione dei mondiali in corso . in qusti giorni.

Proprio a livello di televisori, segnaliamo il Samsung UE55MU6120 a LED Ultra HD 4K da 55 pollici a 499,99 Euro, con un risparmio netto di 224,01 Euro, pari al 30 per cento. Nell'offerta rientra anche l'LG 55E7N da 55 pollici, ad un prezzo più alto: 1.499,99 Euro, ma in questo caso il risparmio è del 50 per cento sui 2.999,99 Euro di listino imposti dal produttore. Tornando a Samsung, citiamo anche l'UE75MU7000T da 75 pollici, anch'esso 4K Ultra HD, a 1.823,09 Euro, un risparmio in questo caso ancora più elevato se si conta che di listino costa 4.699 Euro. Samsung porta in promozione anche la smart tv da 50 pollici UE50NU7400, Ultra HD 4K, a 679 Euro.

A livello di altri prodotti in offerta, citiamo Chromecast Video 2 a 29,90 Euro, Apple TV 4K da 32 gigabyte a 160 Euro al posto dei 199 Euro e Chromecast Ultra 4K a 77 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.

