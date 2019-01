Da Euronics è tempo di Supera Saldi: fino al 50% di sconto su tanti prodotti

Anche Euronics ha annunciato il lancio del volantino dedicato ai saldi invernali, sulla scia di quanto fatto da altre catene di distribuzione sia fisiche che online. L'offerta, nota come "Supera Saldi", sarà attiva fino al prossimo 23 Gennaio ed abbraccia varie categorie di prodotti, tra cui smartphone, informatica e televisori.

Partendo dagli smartphone, segnaliamo Huawei P20 Lite a 279 Euro, il 15,20% in meno rispetto al prezzo di listino del produttore di 329 Euro. Fronte Apple, sempre a livello di dispositivi portatili, troviamo l'iPad di sesta generazione da 32 gigabyte WiFi Only a 329 Euro, per un ribasso di poco più dell'8% se confrontato al prezzo originale di 359 Euro.

Sempre restando nel cerchio Apple segnaliamo a partire da 1379 Euro il MacBook Air da 13 pollici con display Retina e Touch ID. Per coloro che intendono acquistare un notebook però è disponibile a 399 Euro l'HP 15-BS154NL con processore Intel Core i3, scheda grafica Intel HD 520, hard disk da 1 terabyte, 4 gigabyte di RAM LPDDR3L, Windows 10 Home e Office 365 personal, al 20% in meno rispetto al prezzo precedente.

Nell'ambito del volantino, Euronics propone il 25% di sconto sulla gamma Surface Pro. Per quanto riguarda i televisori invece, la smart tv LG 55UK6570 da 55 pollici può essere acquistata a 649 Euro.

