Da Mediacom la cornice digitale che si comanda con lo smartphone

: Mediacom annuncia la nuova Social Photo Frame WI-FI e due nuove lampade a LED, che vanno ad arricchire la propria linea di proposte per l'home living firmate ZeroLine e rappresentano originali idee regalo per il prossimo Natale.

Social Photo Frame Wi-Fi è una sorprendente cornice digitale che mette a disposizione un luminoso display touch da 10,1" con tecnologia IPS, in grado di garantire un'eccellente qualità d'immagine e ben 8 GB di memoria su cui è possibile memorizzare oltre mille fotografie.

La vera particolarità di questa photo frame, però, risiede nella connettività Wi-Fi, che consente a tutti i componenti della famiglia di inviare alla cornice digitale le foto presenti sui propri device (smartphone, tablet...). Infatti, tramite Frameo, un'app gratuita sia per Android sia per i dispositivi iOS, è possibile selezionare in modo semplice e immediato le immagini desiderate e mostrarle immediatamente ai membri della famiglia e agli amici sul grande display della nuova Social Photo Frame Wi-Fi di Mediacom.

Dotata di uno stand removibile, che consente di collocarla su una qualsiasi mensola, consolle o tavolino, questa cornice digitale può anche essere montata a parete, in verticale o in orizzontale, una soluzione ideale anche quando lo spazio a disposizione è limitato.

A seguito del successo ottenuto con la propria linea di proposte per l'home living firmata ZeroLine, Mediacom ha deciso di ampliare ulteriormente il proprio catalogo di lampade basate su tecnologia LED con tre nuovi modelli.

Innovativa, versatile e sicuramente accattivante sul fronte dell'estetica, la nuova Led Desk Lamp (M-LAMP6USB) è un'elegante lampada da tavolo dotata di una batteria al litio ricaricabile da 1.200 mAh, che garantisce ore di funzionamento ininterrotto e permette di spostarla senza doversi preoccupare della presenza nelle vicinanze di una presa di corrente.

Grazie ai suoi 24 LED, quest'innovativa proposta firmata ZeroLine è poi in grado di offrire una luce diffusa a differenti gradazioni di colore, garantendo al contempo un risparmio energetico pari al 35% rispetto a una tradizionale lampada da tavolo che produce un'analoga quantità di luce. Grazie al suo sottile stelo regolabile, inoltre, è anche possibile orientare il flusso luminoso come si desidera, mentre un comodo tasto soft touch garantisce la massima semplicità di utilizzo.

Disponibile in due diverse varianti di colore, bianco (M-LAMP7USW) e nero (M-LAMP7USB), questa nuova Lampada LED con charger USB e luci d’atmosfera è in grado di offrire un'illuminazione soft e progressiva, che può essere regolata a proprio piacimento in base alle necessità del momento.

I suoi 32 LED, sono in grado di fornire una luce diffusa a differenti livelli d’intensità, assicurando, anche in questo caso, risparmi energetici pari al 35% rispetto alle tradizionali lampade da tavolo. I pratici comandi touch permettono poi di regolare con la massima precisione e facilità la temperatura colore della luce e la sua intensità, mentre lo snodo gommato dello stelo consente di dirigere il fascio di luce come si preferisce.

La presenza di una porta USB consente poi la ricarica di dispositivi come smartphone, tablet, fotocamere ed e-book reader, una caratteristica che, insieme alla possibilità di gestire le tonalità di colore dell'illuminazione della sua base, la rendono ideale anche come abat-jour.

La nuova cornice digitale Social Photo Frame Wi-Fi sarà disponibile verso la fine del mese di Ottobre con un prezzo al pubblico di 139,99 Euro IVA compresa. Per quanto riguarda le nuove lampade a LED ZeroLine by Mediacom, tutte già disponibili, i prezzi sono stati fissati in 22,99 Euro per il modello M-LAMP6USB e in 69,99 Euro per i modelli M-LAMP7USW (bianco) e M-LAMP7USB (nero).