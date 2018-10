Da Mediaworld arrivano gli XDays: sconti su telefonia, computer e TV fino al 17 Ottobre

Terminato ilSottocosto Jurassico, Mediaworld ha lanciato il nuovo volantino valido fino al 17 Ottobre. Si tratta degli XDays e riguardano prodotti d'elettronica come smartphone, computer, laptop e televisori.

Partiamo come sempre dagli smartphone. Nel volantino è presente il Galaxy S9 Black brandizzato TIM, che può essere acquistato a 549 Euro rispetto agli 879 Euro di listino, ma nella lista è presente anche Huawei P20 Lite black a 279 Euro, con uno sconto però minimo visto che il prezzo di listino è di 299 Euro. Coloro che invece hanno intenzione di acquistare uno smartphone più grande possono portare a casa il Galaxy S9 Plus, che nella variante da 256 gigabyte grey brandizzato TIM è scontato a 699 Euro. In offerta troviamo anche Huawei Mate 10 Pro brandizzato Vodafone a 399 Euro.

Fronte laptop e computer, interessante l'offerta sull'Acer Aspire 3 A315-21G-99BM a 419 Euro, mentre l'HP 15-BW025NL è disponibile a 599 Euro, rispetto ai 749,99 Euro di listino. Il prezzo più alto è applicato sull'HP PAV.POW I7-7700HQ, acquistabile a 999 Euro.

Per quanto riguarda i televisori, Samsung porta nel volantino la UE49NU7500UXZT a 699 Euro, con il Sony KD55XF8596 disponibile a 949 Euro (rispetto ai 1199 Euro di listino). Philips invece propone il 55PUS7303/12 a 729 Euro, mentre l'LG 65UK6500 può essere acquistato ad 899 Euro.

Tutte le offerte sono valide fino al 17 Ottobre sul sito ufficiale Mediaworld.

Questa notizia non è un contenuto sponsorizzato. Le informazioni riportano un'offerta che riteniamo interessante per i nostri lettori.

Tutti i contenuti sponsorizzati sotto forma di notizia sono indicati da un apposito banner all'inizio della notizia con la dicitura ‘contenuto sponsorizzato’.