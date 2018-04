Da Mediaworld la Tech Mania: Huawei P20, iPhone X, iPhone 8, S9 Plus e notebook in offerta

E' attivo da oggi, 19 Aprile, il nuovo volantino di Mediaworld. La famosa catena di distribuzione propone tante offerte su prodotti d'elettronica, in particolare smartphone. Ad entrare nella promozione sono i principali cellulari top di gamma dell'anno, tra cui Huawei P20, iPhone X, iPhone 8 e Galaxy S9 Plus, senza dimenticare notebook e tv.

Partendo dagli smartphone, l'iPhone 8 da 64 gigabyte può essere portato a casa a 769 Euro, 60 Euro in meno rispetto al prezzo di listino. Rientra nella promozione anche iPhone 6, che nella versione da 32 gigabyte è disponibile a 339 Euro, mentre per quanto riguarda iPhone X il modello da 64 gigabyte è in offerta a 1159 Euro e quello da 256 gigabyte a 1349 Euro.

Huawei P20 Lite, invece, costa 369 Euro, a cui vanno aggiunti 4,99 Euro di spese di spedizione.

Tornando ai top di gamma, Galaxy S9 Plus di Samsung è disponibile a 999 Euro, nella colorazione Black, mentre Xiaomi Mi Mix 2 da 64 gigabyte, sempre nella colorazione nera può essere acquistato a 399 Euro, cinquanta in meno rispetto ai 449 Euro di listino.

A livello di tablet, segnaliamo l'iPad del 2018 di Apple, che nella variante WiFi only e colorazione grigio siderale è disponibile a 359 Euro, più 7,99 Euro di spedizione. E' disponibile anche il Galaxy Tab A di Samsung a 279 Euro, in questo caso però o sconto è di soli 20 Euro rispetto ai 299 Euro di listino.

Per coloro che sono alla ricerca di un televisore, segnaliamo la smart tv led da 40 pollici di Samsung, la UE40MU6120KXZT Ultra HD a 399 Euro.

