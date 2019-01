Da Mediaworld è tempo di Mobile Mania: sconti su smartphone Samsung ed iPhone

Mediaworld annuncia oggi il lancio del nuovo volantino "Mobile Mania", che sarà attivo in negozio ed online fino al prossimo 16 Gennaio e consente di acquistare, anche con finanziamento a tasso zero, vari prodotti portatili come smartphone e tablet.

In copertina troviamo l'offerta proposta sul Galaxy A7 di Samsung, che può essere acquistato a 299 Euro (anche in 20 rate da 14,95 Euro), rispetto ai 349 Euro di listino Offerta simile anche sul Galaxy Note 9, il quale con venti rate da 44,95 Euro può essere acquistato ad 899 Euro, per un risparmio importante rispetto ai 1029 Euro di listino. Chiaramente stiamo parlando della variante con 512 gigabyte di memoria interna. Il Galaxy S9 Plus invece viene proposto in venti rate da 32,45 Euro a 649 Euro, un prezzo molto conveniente che diventa di 599 Euro per i membri del Mediaworld Club.

Sconti anche su iPhone: iPhone SE da 32 gigabyte è disponibile col tasso zero a 259 Euro. iPhone 8 da 64 gigabyte è disponibile in 20 rate da 28,95 Euro a 579 Euro, mentre le venti rate passano a 39,95 Euro per iPhone Xr da 64 gigabyte, portando il totale a 799 Euro. Sempre restando in tema iPhone, iPhone 7 da 32 gigabyte passa a 499 Euro grazie alle venti rate da 24,95 Euro, mentre iPhone 6S da 32 gigabyte può essere acquistato a 399 Euro in 20 rate da 16,95 Euro. Sconto anche su Apple Watch Series 4, che nel modello da 40 mm è disponibile in 20 rate da 21,95 Euro a 439 Euro.

Huawei Mate 20 Lite passa a 289 Euro, contro il prezzo di listino di 349 Euro, mentre OnePlus 6T può essere acquistato a 549 Euro tramite 20 rate da 27,95 Euro. Il volantino completo è disponibile qui.

