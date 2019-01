Da Mediaworld è tempo di 'TV Mania', offerte fino al 23 Gennaio

A fianco degli X-Days, Mediaworld ha lanciato un nuovo volantino valido sia in negozio che online da oggi 17 Gennaio fino al 23. E' battezzato "TV Mania" ed offre finanziamento a tasso zero in 10, 20 o 25 rate.

In copertina troviamo la Samsung LCD65 65Q8DN da 65 pollici 4K, che può essere acquistato a 1999 Euro, per un risparmio di 800 Euro rispetto ai 2799 Euro di listino. E' disponibile anche la Samsung UE55NU7170UXZT da 55 pollici 4K Ultra HD 4K a 479 Euro da 699 Euro.

Interessante anche la promozione sulla Sony KD75XF8596, che nella versione con schermo da 75 pollici Ultra HD 4K può essere portata a casa a 1899 Euro, dai 2799 Euro di listino. Può essere acquistata in rate da 249,95 euro al mese, per un totale di 4999 Euro, la Samsung QE65Q900RATXZT da 65 pollici 8K.

In offerta anche la Panasonic TX-55FZ800E, che passa da 1999 a 1599 Euro, o 79,95 Euro al mese. Fronte LG, troviamo allo stesso prezzo di 699 Euro la 55SK8000PLB.AEU da 55 pollici Ultra HD 4K e la 55SK8100 con la stessa diagonale.

Il volantino integrale, in cui sono presenti anche altri prodotti di varie categorie, è disponibile a questo indirizzo.

