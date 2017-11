Da Napoli arriva MoVeng: l'app per le auto in doppia fila

Si chiamae, come suggerisce il nome, è un’applicazione al 100% napoletana, sviluppata da un gruppo di giovani imprenditori partenopei e che ha un solo scopo: consente di rintracciare il proprietario delle vetture parcheggiate in doppia fila, per farle spostare.

L’applicazione, ovviamente, è gratuita ed è disponibile su App Store per iOS e Play Store di Android.

Il funzionamento è molto semplice: una volta aperta l’app, per effettuare la registrazione basterà inserire il numero di targa della propria vettura, ed un indirizzo email (su cui verrà inviata la notifica da parte dell’utente rimasto bloccato dalla macchina parcheggiata in doppia fila) per poterla utilizzare.

Si tratta di un’idea senza dubbio innovativa, che mira a risolvere uno dei più grandi problemi di una della città più belle del mondo, in cui gli ingorghi stradali ed appunto le vetture in doppia fila rendono difficilissimo parcheggiare e muoversi. Grazie all’esperienza di questi giovani sviluppatori, è nata un’app che potrebbe cambiare la viabilità del capoluogo campano.