Da NVIDIA il chip che permetterà ai robot di emulare i movimenti degli umani osservandoli

Nonostante i grandi passi in avanti registrati dalla robotica di recente, come mostrato da Boston Dynamics nei filmati diffusi di recente, sono molte le compagnie che stanno lavorando su questo settore per rendere i robot quanto più possibile simili agli esseri umani anche a livello di movimenti.

E' il caso di NVIDIA, che potrebbe aver dato una spinta importante al processo attraverso un nuovo chip.

Nella giornata di ieri, infatti, la compagnia di Santa Clara ha svelato che un team di ricercatori ha sviluppato un sistema basato sul deep learning unico nel suo genere che consente ai robot di imparare ad eseguire delle attività semplicemente osservando gli esseri umani mentre effettuano determinati compiti.

La tecnologia è progettata per migliorare la comunicazione tra uomo e robot e farli lavorare più facilmente insieme sul posto di lavoro.

I ricercatori, nel documento diffuso insieme all'annuncio, sostengono che "affinchè i robot eseguano compiti utili in situazioni reali, devono essere facile comunicare con loro, anche attraverso dei suggerimenti che gli permettano di raggiungere più velocemente un determinato risultato. Con delle dimostrazioni pratiche, un utente può mostrare un'attività al robot e fornire indicazioni su come eseguirla al meglio".

L'intero processo può essere visto all'opera attraverso il filmato che trovate in apertura. Chiaramente, NVIDIA sottolinea che l'intera tecnologia è ancora prematura, e necessita di miglioramenti.