Da quando esiste la Touch Bar? I notebook HP la utilizzavano già nel 2006

Nella giornata di ieri abbiamo visto come il "notch" non sia stato inventato da, ma piuttosto da Motorola nel 2006 . Oggi, ci è ricapitato tra le mani un vecchio notebook, che proprio in quell'anno presentava una sorta di

Insomma, un'altra delle "invenzioni" che molti attribuiscono ad Apple era in realtà già utilizzata da HP ben dodici anni fa. Infatti, il notebook in questione, che abbiamo utilizzato qualche tempo fa anche per provare Phoenix OS, presentava già allora dei "tasti touch" per attivare il Wi-Fi, gestire il volume, accedere alla pagina "Informazioni" dei vari programmi e molto altro. In particolare, per alzare/abbassare il volume era già allora possibile eseguire uno "swipe" sull'apposita barra presente nella "Touch Bar".

Online non si trovano molte informazioni in merito a quale sia stato il primo notebook a montare una cosa simile, ma abbiamo ritenuto comunque interessante farvi sapere che la linea business di HP del 2006 presentava già una sorta di "Touch Bar". Ovviamente, quest'ultimo termine con gli anni è andato a descrivere dei prodotti in grado di fare molte altre cose, raggiungendo l'apice con gli ultimi Macbook Pro. Insomma, la "Touch Bar" di HP Compaq nc2400 è un vero e proprio "pezzo di storia", che però tratteneva sin troppo la polvere.