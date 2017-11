Da Renault arriva la vettura autonoma in grado di evitare gli ostacoli

Il Gruppo Renault ha annunciato che il suo sistema di controllo per i veicoli autonomi è ora in grado di evitare gli ostacoli proprio come i collaudatori professionisti. La compagnia ha rivelato che in fase di progettazione del software, gli ingegneri si sono ispirati a questo tipo di conducente.

Il direttore dell’Open Innovation Lab, Simon Hougard, sostiene che “nonostante la credenza popolare, gli esseri umani sono dei conducenti piuttosto sorprendenti, con meno di un morto ogni 100 milioni di chilometri nei paesi più sviluppati. Ecco perchè, raggiungere un livello di sicurezza superiore è essenziale per migliorare la sicurezza e realizzare i nostri sogni per i veicoli autonomi, fornendo maggiore produttività durante gli spostamenti del mattino, ad esempio”.

La tecnologia è frutto della collaborazione tra Renault e Chris Gerdes, direttore dello Stanford University Dynamic Design Lab, che è anche ex Chief Innovation Officer del Dipartimento dei Trasporti statunitensi. Non è però chiaro a che velocità sia in grado di lavorare questo sistema, ma in una demo mostrata a TechCrunch non ha superato i 30 miglia orari. La capacità di evitare gli ostacoli è stata testata su un prototipo di Renault Zoe, denominato Callie, ed è visualizzabile nel video che trovate in apertura.

Renault ha precisato di essere al lavoro per migliorare ulteriormente questa tecnologia, il cui lancio sarebbe previsto entro il 2022.