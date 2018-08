Da Sharp il televisore in grado di effettuare l'upscaling da 4K ad 8K in tempo reale

Direttamente all'IFA di Berlino, Sharp ha mostrato un altro televisore che ha catturato l'attenzione degli appassionati di tutto il mondo. Anche questo si basa sulla tecnologia 8K, diventata con il passare dei giorni la protagonista assoluta della fiera tedesca. Rispetto agli altri però le novità sono sostanziali.

La gamma di televisori 8K presentata dal popolare marchio, composta da tre modelli (60, 70 ed 80 pollici), è caratterizzata dalla presenza di un algoritmo interno che è in grado di scalare i normali contenuti 2K e 4K in 8K, in tempo reale.

L'algoritmo rileva il numero di pixel presenti in un'immagine ed esegue l'upscaling in 8K in tempo reale. La società ha rilevato che il risultato sarà un'immagine in grado di mostrare "piccoli dettagli che trasmettono uno straordinario realismo ed offriranno un'esperienza visiva notevolmente migliorata" rispetto a quella originale.

La scelta di puntare su tre modelli dalle dimensioni così elevate è da ricercare nel fatto che Sharp ha voluto anticipare i tempi alla luce della crescente domanda di schermi con diagonali superiori ai 55 pollici. E' chiaro però che dimensioni così elevate potrebbero rappresentare un problema per molti.

I tre modelli saranno disponibili in Asia entro la fine dell'anno ed in Europa nel 2019. Informazioni sui prezzi ancora non ne sono disponibili, ma il primo schermo 8K di Sharp, da 70 pollici, è disponibile a 12.000 Euro.