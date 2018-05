Da Unieuro arrivano gli sconti di primavera: smartphone, tv ed altro in offerta

Tempo di "sconti di primavera" da Unieuro. La catena di distribuzione del nostro paese ha annunciato che fino al 31 Maggio saranno disponibili in offerta molti prodotti, che toccano anche il settore dell'elettronica ed informatica.

E per quanto riguarda gli accessori, non possiamo partire dalle Airpods, gli auricolari senza fili di Apple che sono disponibili a 159,99 euro, venti in meno rispetto al prezzo di listino. Nel volantino rientra anche Google Home Mini, a 79 Euro.

Più ricca invece l'offerta di smartphone. Il Galaxy S8 da 64 gigabyte, ad esempio può essere acquistato a 539 Euro, quasi duecento in meno rispetto al prezzo di listino. Honor 7X, invece, è in offerta a 221,41 Euro, con uno sconto complessivo del 26 per cento. Sempre dal fronte Honor, citiamo l'Honor 10 da 64 gigabyte, nella colorazione nera a 399 Euro.

A sorpresa, troviamo anche la nuova gamma di smartphone top di gamma 2018 di Huawei, nelle versioni brandizzate TIM. Huawei P20 da 128 gigabyte, ad esempio, è acquistabile a 579 Euro, la versione Lite a 319,90 Euro ed Huawei P20 Pro a 799 Euro.

A livello di televisori, invece, la promozione è meno ricca. L'UE40MU6120 da 40 pollici di Samsung viene venduto a 379 Euro e la versione da 55 pollici a 729 Euro. Sony porta in promozione il KD43XE7096 da 43 pollici 4K Ultra HD, a 469 Euro.

