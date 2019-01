Da Unieuro è tempo di Fuoritutto: sconti fino al 50% su TV e smartphone

Terminate le feste natalizie, è tempo di Fuoritutto per Unieuro, che lancia oggi il nuovo volantino attivo fino al 24 Gennaio e che come sempre abbraccia varie categorie di prodotti.

in sconto finiscono vari prodotti Apple, tra cui l'iPhone Xs Max che nella variante da 64 gigabyte può essere acquistato a 1159 Euro, rispetto ai 1289 Euro di listino. Il MacBook Air argento da 13,3 pollici con processore Intel Core i5 di ottava generazione invece passa a 1279 Euro dai precedenti 1379 Euro. Per coloro che sono interessati ad un iPad, è disponibile l'iPad Air 2 da 32 gigabyte a 319 Euro, per un risparmio di quaranta Euro rispetto al prezzo precedente. L'iPad Pro da 512 gigabyte invece può essere portato a casa a 1029 Euro. In offerta anche il MacBook Pro da 13,3 pollici, a 1699 Euro, mentre l'iMac con da 21,5 pollici con processore i5 di settima generazione può essere acquistato a 1499 Euro.

Fronte smartphone, il Galaxy S9 da 64 gigabyte è disponibile a 549 Euro, mentre l'Huawei Mate 10 Lite passa in sconto a 219,90 Euro dai precedenti 349,90 Euro.

Per quanto riguarda i televisori, segnaliamo i mille Euro di sconto sulla Samsung QE65Q7FNATXZT da 65 pollici QLED, che può essere acquistata a 1999 Euro dai precedenti 2999 Euro. In sconto del 41% anche la UE65NU7090U di Samsung, che passa a 699 Euro, mentre fronte Sony citiamo la kD55XF8096 da 55 pollici LED a 799 Euro.

