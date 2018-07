Da Unieuro è tempo di "Sconti d'Estate", tanti prodotti in promozione fino al 19 Luglio

Nuova promozione lanciata da Unieuro. Nel nuovo volantino, disponibile online, la popolare catena di distribuzione online ha lanciato gli "Sconti d'Estate", una serie di promozioni su notebook, fotocamere compatte ed altri prodotti d'elettronica, che saranno disponibili fino al 19 Luglio.

L'offerta più allettante è quella sui notebook. L'Acer Aspire A114-31-COHR da 14 pollici, con 4 gigabyte di RAM e processore da 1,1 GHz, ad esempio può essere acquistato a 239 Euro, circa sessanta in meno rispetto al prezzo di listino di 299 Euro. Scendendo di fascia, troviamo il Lenovo Miix 320, un 2-in-1 ibrido con 2 gigabyte di RAM e basato su Windows, a 179 Euro.

Per coloro che desiderano un notebook per il gaming, è disponibile a 999 Euro l'Asus FX504GE-DM185T con processore i7, 16 gigabyte di RAM, hard disk da 1 terabyte, SSD da 128 gigabyte, display da 15,6 Full HD a 999 Euro, un risparmio di 300 Euro rispetto ai 1.299 Euro di listino.

Lenovo porta in promozione anche IdeaPad 320, a 699 Euro, 200 Euro in meno se confrontato al prezzo imposto dal produttore, mentre Acer Swift SF314-52-33GP è disponibile a 649 Euro.

Fronte telecamere compatte, siamo di fronte a tutte telecamere simili: la Sony CyberShot DSCW830, ad esempio, può essere portata a casa a 109,99 Euro, mentre la Kodak PIXPRO FZ201 a 129,99 Euro.

La lista completa delle promozioni è disponibile a questo indirizzo.

Questa notizia non è un contenuto sponsorizzato. Le informazioni riportano un'offerta che riteniamo interessante per i nostri lettori.

Tutti i contenuti sponsorizzati sotto forma di notizia sono indicati da un apposito banner all'inizio della notizia con la dicitura ‘contenuto sponsorizzato’.