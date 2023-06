Altro che DAD, negli USA spopola la Messa smart: la fede 'da remoto'

Se a tenere alta l'attenzione nelle ultime settimane è stata senza dubbio la questione del sermone generato da ChatGPT, merita di non passare in secondo piano anche il processo in atto negli stati uniti, che vede una graduale "conversione" dalla pratica religiosa comunitaria a un approccio digitale.

La Chiesa Smart, per così dire, è un fenomeno che sta prendendo piede in maniera piuttosto seria e difficile da ignorare. Sebbene possa sembrare un fenomeno in declino, gran parte degli statunitensi ancora dichiara di essere credente praticante, di una religione o di un'altra. In termini numerici, secondo uno studio di Pew Research, il 63% degli americani si dichiara di fede cristiana e il 57% di questi non praticante, mentre il 7% risulterebbe affiliato a religioni non cristiane. In totale, i fedeli si aggirano intorno al 75%, 3 persone su 4.

Con questi numeri e con gli ultimi due anni di pandemia alle spalle, è facile pensare come la cura dello Spirito sia diventata anch'essa in parte digitale. Ma che questo cambio di paradigma si sarebbe imposto, questo forse era meno pronosticabile.

Attualmente il 10% dei cristiani dichiara di praticare esclusivamente online, mentre il 17% praticherebbe in forma mista. Molto curiose le ragioni, poiché parecchie e talvolta anche vaghe. La più gettonata resta la comodità, ma c'è anche il fattore preferenza da tenere in considerazione.

Degli intervistati, infatti, il 75% utilizza i servizi online per frequentare servizi religiosi lontani dalla propria parrocchia. Ma adesso tocca a voi: cosa ne pensate di questo nuovo modo di esprimere la propria fede?