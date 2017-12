Negli ultimi tempi sul web si è fatto un gran parlare dei cambiamenti climatici , che soprattutto di recente sono divenuti un problema molto serio per la nostra Terra. In molti, però, nonostante i dati presentati da scienziati e studiosi, stentano a credere a questo fenomeno.

Per tutti questi, arriva dagli Stati Uniti Jibo, un robot frutto di una campagna Indiegogo lanciata nel 2014 che è pubblicizzato come il "primo robot social del mondo", in grado di sostenere una conversazione con gli utenti e riconoscere i volti familiari. Il tutto per 900 Dollari.

Tuttavia, come notato da molti, ci sono delle discrepanze per alcuni argomenti. Se a Jibo viene posta una qualsiasi domanda sui cambiamenti climatici, questi non ammetterà mai che si tratta di un problema reale e serio, ma si limiterà a rispondere che "è un argomento complicato", senza aggiungere nient'altro.

Il cambiamento climatico infatti ha una serie di meccanismi complessi che gli scienziati stanno ancora cercando di capire, dal momento che colpisce diverse parti del mondo in modo diverso. Per le persone reali però il discorso è diverso, e diventa complicato se si conta che molti politici di alto livello si ostinano a negare che il cambiamento climatico sia realtà anche sostenendo, come il presidente degli Stati Uniti, che si tratta di una bufala.

La temperatura media globale della Terra è aumentata di 1,53 gradi Fahrenheit dal 1880, ed il 2017 è stato a tutti gli effetti l'anno più caldo della storia. La temperatura del mare è aumentata ad un tasso medio di 0.13 gradi Fahrenheit per decennio dal 1901 al 2015 e le temperature elevate stanno avendo ripercussioni catastrofiche sulla società e sugli animali.

Il cambiamento climatico è quindi un problema reale, e basterebbe anche un semplice "si" e non una risposta in stile Alexa, che propone agli utenti dei documenti della NASA.