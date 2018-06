Daily Mirror analizza studio Oxford University: 'Siamo soli nell'universo', niente alieni

"Siamo soli nell'universo dice l'ultimo studio che respinge il concetto di alieno". Con questo titolo, il Daily Mirror ha dato il buongiorno ai lettori della sua versione online questa mattina, continuando le sue analisi riguardanti spazio e scienza. Questa volta, però, parliamo di uno studio condotto dalla Oxford University.

Infatti, un gruppo di ricercatori della nota Università del Regno Unito ha recentemente pubblicato un paper nel quale "aggiorna" l'equazione di Drake, formula matematica utilizzata per stimare il numero di civiltà tecnologiche potenzialmente esistenti nella nostra galassia, aggiungendo quelle che vengono chiamate "distribuzioni realistiche di incertezza".

Non basta ovviamente una news come questa per approfondire a dovere l'argomento e vi invitiamo, dunque, a prendere visione del suddetto paper, ma vi basti sapere che, stando a quanto riportato dal Daily Mirror, la probabilità che gli alieni non esistano sono dell'85% circa. Da qui deriva la "posizione" presa dal tabloid britannico con il succitato titolo.

In particolare, questo dato sarebbe stato confermato anche dal team di Anders Sandberg, autore dello studio, con il Daily Mirror che scrive in merito: "Per essere schietti, (i membri del team, ndr) non sono ottimisti. Dicono che c'è una probabilità dell'85% che gli umani siano soli nell'universo e anche se ci sono alieni là fuori, è probabile che siano così lontani da essere completamente irraggiungibili".