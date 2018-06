Daily Mirror: 'Queste immagini della NASA mostrano la vita su Marte'

Il Daily Mirror, noto tabloid britannico, ha pubblicato sul suo sito, nelle ultime ore, un articolo titolato "Immagini della NASA 'mostrano la vita su Marte' con una 'strana figura in movimento' sul Pianeta rosso", accompagnato da un video e delle immagini che proverebbero il tutto.

Nel suddetto articolo, si legge: "Le nuove immagini pubblicate dal rover Curiosity della NASA hanno innescato il dibattito sulle prospettive di vita su Marte. Si ritiene che le riprese video mostrino qualcosa che si muove attraverso la superficie del Pianeta Rosso. Le teorie cospirazioniste affermato che le immagini sono la prova che un animale è stato visto correre su Marte. Tuttavia, il Pianeta è stato colpito da una massiccia tempesta di sabbia nelle ultime settimane, e ci sono dubbi sul fatto che il tutto sia collegato a questo".

In merito alla succitata tempesta di sabbia, Jim Watzin, direttore del Mars Exploration Program della NASA a Washington, ha dichiarato qualche settimana fa: "Abbiamo un numero consistente di veicoli spaziali che operano sul Pianeta rosso. Ognuno offre uno sguardo unico su come si formano e si comportano le tempeste di sabbia - conoscenza che sarà essenziale per le future missioni robotiche e umane".

Insomma, ci sono parecchi dubbi legati alla natura dell'oggetto che si vede spostarsi sulla superficie del Pianeta rosso nel video pubblicato dal Mirror, ma si tratta comunque di una notizia interessante. A nostro modo di vedere, forse il titolo utilizzato dal tabloid britannico è un po' troppo entusiastico. Spetterà alla NASA condurre indagini in merito.