Dailymotion dovrà risarcire Mediaset per 5,5 milioni di euro

Il Tribunale di Roma ha condannato la piattaforma di condivisione video Dailymotion, di proprietà della società francese Vivendi, a pagare un risarcimento di 5,5 milioni di Euro a Mediaset per aver pubblicato illecitamente alcuni video coperti da copyright.

La decisione è stata resa nota dalla stessa Mediaset in un comunicato pubblicato qualche istante fa, in cui ha anche precisato che i francesi dovranno pagare oltre 100 mila euro di spese processuali. Il Magistrato ha anche stabilito una ulteriore multa da 5 mila euro per ogni giorno extra alla cancellazione dei quasi mille video incriminati caricati dal 2006.

Nella nota, il Biscione spiega che “è stata costretta a ricorrere al tribunale dopo una serie di inutili diffide (iniziate nel 2010) che informavano Dailymotion delle violazioni in atto, diffide che venivano costantemente ignorate. Anche dopo la notifica nel 2012 della prima causa, quella giunta ora a sentenza, il portale francese non ha cessato le proprie condotte illecite. Tanto che Mediaset ha dovuto avviare successivamente altre sei azioni legali analoghe. Un totale, a oggi, di sette diverse cause i cui esiti si attendono a breve”.



La società di Piersilvio Berlusconi spiega anche che nel caso in cui anche le altre cause dovessero dare esito simile, l’ammontare totale potrebbe raggiungere i 200 milioni di Euro.