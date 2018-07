Daimler, BMW e Volkswagen potrebbero superare Tesla in futuro nel segmento elettrico

Al momento Tesla è una delle compagnie costruttrici di automobili più avanzate dal punto di vista delle tecnologie sviluppate ed offerte nei propri veicoli, senza contare il fatto che è una vera e propria pioniera del settore elettrico. Una posizione da leader indiscussa del mercato per l'automotive "green", a cui però dovrà forse rinunciare presto.

Se per il 2019 le previsioni la confermano ancora in testa nei ranking mondiali, le cose potrebbero cambiare nei prossimi anni, e l'azienda di Elon Musk potrebbe essere sorpassata in classifica dalle rivali come BMW, Volvo, Daimler, il supergruppo Renault/Nissan/Mitsubishi e Volkswagen.

Stando ad un'analisi effettuata dal PA Consulting Group, per il 2021 Tesla potrebbe "soccombere" allo strapotere dei grandi marchi tedeschi e finire a malapena in settima posizione. Il posto da leader ora spetterebbe a Daimler, seguita a ruota da BMW, Renault/Nissan/Mitsubishi e Volkswagen, rispettivamente in seconda, terza e quarta posizione.

Le variabili prese in analisi dallo studio comprendono una vasta gamma di fattori, come la strategia aziendale, la tecnologia impiegata nella costruzione delle batterie, il tipo di cultura portato avanti dalle società, l'efficienza e la vastità della rete dei fornitori, la capacità di stringere collaborazioni ed, in ultima, le performance finanziarie.

Nel frattempo Tesla sembra aver raggiunto gli obiettivi di produzione prefissati per la Model 3, anche se alcuni operai lamentano di aver sostenuto dei turni massacranti.