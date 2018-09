Dal 1 Gennaio la sostituzione della batteria per iPhone costerà di più

Se state pensando di sostituire la batteria del vostro iPhone, avete a disposizione ancora pochi mesi. Come sempre l'annuncio dei nuovi iPhone è stato condito da novità di secondo piano, non svelate direttamente sul palco, che però andranno ad interessare milioni di possessori del Melafonino.

Apple ha silenziosamente aggiornato la pagina di supporto relativa alla batteria e la sostituzione, inserendo nuove informazioni sui prezzi.

Basta collegarsi a questo indirizzo per scoprire che a partire dal prossimo 1 Gennaio 2019 i prezzi subiranno un aumento importante.

I possessori di iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8 ed iPhone 8 Plus infatti per richiedere la sostituzione della batteria saranno costretti a pagare 49 Euro, contro i 29 Euro attuali. Discorso diverso per iPhone X, per cui il prezzo salirà a 69 Euro.

Per iPhone XS, iPhone XS Max ed iPhone XR invece il prezzo imposto è da subito di 69 Euro, senza alcun tipo di promozione.

Gli altri modelli idonei, quindi precedenti a quelli di cui vi abbiamo parlato poco sopra, prevedono il pagamento di 89 Euro.

Chiaramente per agli iPhone in garanzia o a cui è stato abbinato il piano AppleCare+ la nuova batteria sarà completamente gratuita.

Resta infatti in vigore fino al 31 Dicembre il programma di sostituzione messo su dalla Mela a seguito dello scandalo BatteryGate che ha portato alla scoperta del sistema di Power Management.