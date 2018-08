Dal 1 Settembre addio alle lampadine alogene. In regola solo quelle a LED

Cambio epocale per l'illuminazione dal prossimo 1 Settembre. Come stabilito dall'Unione Europea, tra tre giorni saranno bandite in tutti gli Stati le lampadine alogene, a favore di quelle a LED. Il motivo è da ricercare nel fatto che, secondo quanto affermato dalla stessa Unione Europea, le lampadine precedenti consumerebbero troppo.

Non di secondaria importanza la motivazione ecologica. Dopo un attento studio, infatti, la Commissione Europea è giunta alla conclusione che a partire dal 1 Settembre in tutti gli stati membri dovrà essere interrotta la vendita delle lampadine alogene. Il decreto attuativo, a dire la verità è già pronto da qualche anno e la prima entrata in vigore era prevista per il 2016, ma successivamente è stato rinviato fino ad oggi.

Ma cosa cambia per i consumatori? A livello di costi, al momento dell'acquisto di una nuova lampadina, probabilmente non si registreranno grossi cambiamenti. Secondo la Commissione Europea, però, le lampadine a LED consumano fino a cinque volte in meno rispetto a quelle alogene, il che si traduce in un impatto estremamente positivo sulla bolletta dell'energia elettrica. I vantaggi, secondo l'UE, saranno molteplici e per tutti: ne gioveranno l'ambiente, l'industria ed ovviamente gli stessi consumatori.

L'ENEA stima che il passaggio alle nuova lampadine a basso consumo energetico si tradurrà in un risparmio energetico annuale pari al consumo annuo di elettricità del Portogallo (48 TWh di energia), ed entro il 2025 genererà un risparmio di circa 15,2 milioni di tonnellate di emissioni di CO2.

Inoltre, il passaggio al LED da una lampada alogena di media potenza consentirà di risparmiare fino a 115 Euro.