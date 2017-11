Dal 2016 lanciati 26.000 progetti blockchain-based, il 92% sono morti

La società di consulenza Deloitte sostiene che su GitHub, nel 2016, sarebbero stati lanciati circa 26.000 progetti blocchain-based, una piattaforma che ospita circa 86.000 programmi simili, tra cui il BitCoin

Nella relazione, gli analisti sostengono che il numero di progetti del genere ha raggiunto il punto più alto proprio lo scorso anno, contro i 15.000 del 2015 ed il 25.000 della prima metà del 2017.

Tuttavia, la maggior parte di questi sono diventati inattivi nel lungo periodo, e solo l’8% di questi sono ancora attivi: “la cruda realtà dei progetti open-source è rappresentata dal fatto che la maggior parte di questi o vengono abbandonati o non raggiungono una visibilità sufficiente. Purtroppo, anche blockchain non è immune da questa realtà. La nostra realtà ha rilevato che solo l’otto per cento dei progetti sono attivi, che definiamo tali solo in quanto sono stati aggiornati almeno una volta negli ultimi sei anni” si legge nel documento.