Dal 2019 Whatsapp non funziona più su vari dispositivi, ecco quali

Ne avevamo parlato in una news pubblicata su queste pagine qualche settimana fa, ed il gong è suonato. Con l'anno nuovo Whatsapp non funziona più su vari smartphone e sistemi operativi, vediamo quali.

Nello specifico, come leggiamo nella nota di supporto ufficiale diffusa da Whatsapp, non sarà più possibile creare nuovi account, ma si potrà continuare ad utilizzare l'app su:

Nokia S40 fino al 31 dicembre 2018 Android 2.3.7 e precedenti fino al 1 ° febbraio 2020 iOS 7 e precedenti fino al 1 ° febbraio 2020

Per quanto riguarda gli smartphone Nokia, Whatsapp non può più essere utilizzato su

Nokia C3-00 · Nokia C3-01 · Nokia X2-01 · Nokia X3-02 · Nokia X3-02.5 (Refresh) · Nokia X2-00

· Nokia C3-01 · Nokia X2-01 · Nokia X3-02 · Nokia X3-02.5 (Refresh) · Nokia X2-00 Nokia Asha: 201 · 205 Chat Edition · 206 · 208 · 210 · 300 · 301 · 302 · 303 · 305 · 306 · 308 · 309 · 310 · 311 · 515 · 500 · 501 · 502 · 503 · 230.

Le ragioni per cui Whatsapp ha deciso di prendere questa decisione sono molteplici: la più rilevante riguarda senza ombra di dubbio la questione relativa alla sicurezza dei sistemi operativi, che essendo datati non riescono a garantire il livello di protezione di cui necessita Whatsapp. Non di secondaria importanza la questione sul supporto vero e proprio all'app: molti OS, essendo datati, non riescono a supportare a pieno tutte le feature dell'app.