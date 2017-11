Dal 2022 cambia TV: ecco il nuovo digitale terrestre

La televisione italiana è pronta all’ennesima rivoluzione. La manovra, attualmente in esame al Senato, prevede delle modifiche alla tecnologia alla base del digitale terrestre, che dà agli utenti cinque anni di tempo per adeguarsi.

I canali televisivi, infatti, passeranno al nuovo standard DVB-T2, il che vuol dire che non funzioneranno più sui televisori che non supportano questo nuovo standard. Ovviamente, come avvenuto già in passato, si tratterà di un passaggio graduale, e saranno le regioni e le emittenti a decidere i tempi. Si comincerà già nel 2018, ma la procedura dovrà essere completata entro e non oltre il 2022.

La normativa, nell’articolo 82, intitolato “Uso efficiente dello spettro e transizione alla tecnologia 5G”, norma tutte le fasi ed i tempi del passaggio alla nuova trasmissione, che come riportato da molti renderà obsoleti molti apparecchi nelle case di milioni di italiani: alcune stime parlano di nove su dieci.

Il piano del passaggio, però, dovrà essere stabilito dall’AGCOM entro il 31 maggio 2018.