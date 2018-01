Dal CES arriva la cover per smartphone che si trasforma in drone

Direttamente dal Consumer Electronic Show di Las Vegas, la fiera d'elettronica al consumo di cui vi stiamo a lungo parlando in questi giorni, arriva una cover per smartphone che definire curiosa sarebbe poco.

Si chiama Selfly e è a tutti gli effetti una custodia per cellulari che apparentemente sembra uguale a tante di quelle che si trovano nei negozi d'elettronica.

La particolarità è rappresentata dal fatto che al suo interno è presente un drone, con tanto di fotocamera interna che può scattare fotografie e registrare video. Selfly, infatti, è un drone che si aggancia alla parte posteriore e come vi abbiamo detto poco sopra, include una fotocamera in grado di registrare, effettuare dirette streaming e scattare foto in 1080p e registrare filmati a 60fps, grazie ai molti sensori Sony.

Il case è spesso poco più di un pollice, stile ad un Otterbox, e si adatta ai recenti dispositivi Apple ed Android.

Il Selfly sarà disponibile in primavera a 130 Dollari, con l'hub di ricarica che dovrà essere acquistato separatamente a 30 Dollari. L'autonomia garantita però è di cinque minuti, quando la carica il completa.

A livello software include una funzione che consente di farlo volare stabilmente ad una stessa altezza e bloccarlo in volo, per evitare tremolii. Il drone è controllabile attraverso un joystick o il metodo point-and-fly. E' bene precisare che il drone non si carica direttamente al telefono, ma dovrà essere collegato ad una fonte esterna.