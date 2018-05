Da Giugno arrivano su Sky quattro canali di Mediaset Premium dedicati alle Serie TV

Si rafforza ulteriormente la partnership tra Sky e Mediaset Premium, soprattutto dopo l'accordo che ha portato allo scambio di canali tra le due emittenti. Ci giunge notizia che, dopo il primo inserimento nel bouquet Sky dei canali di Premium, nei prossimi giorni l'offerta si arricchirà ulteriormente.

Nella fattispecie, dal prossimo mese di Giugno arriveranno sulla piattaforma satellitare quattro canali dedicati esclusivamente alle Serie Tv, rigorosamente in alta definizione. Tali canali vanno ad affiancarsi alla già ricca offerta della televisione di Murdoch per gli show televisivi, che comprende Sky Atlantic HD, Sky Uno HD, Fox HD, FoxLife HD, FoxCrime HD, Fox Comedy, Fox Animation, MTV, Comedy Central e LAF.

I nuovi canali saranno Premium Crime HD, raggiungibile alla posizione 118 ed incentrato sulle serie tv poliziesche e legali, Premium Stories HD al 112 in cui saranno visibili tutte quelle serie che hanno ad oggetto drama, Premium Joi HD al 123 attraverso cui saranno disponibili serie tv per i più piccoli e per la famiglia, e Premium Action HD al 125 che, come suggerisce il nome, sarà incentrato sulle serie tv dedicate ad azione ed avventura.

A livello di contenuti, si parla della terza stagione di Supergirl, la settima di Suits (la serie tv che ha visto tra le protagoniste Meghan Markle), la quinta di Chicago P.D. ed ovviamente Flash, Gotham ed altre.