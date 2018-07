Dall'AGCOM arriva un nuovo strumento per identificare i call center

Le chiamate da parte dei call center sono spesso oggetto di critiche e lamentele da parte degli utenti, alcuni dei quali segnalano la continua insistenza degli operatori a proporre offerte e telefonare di continuo. Negli ultimi anni sul web hanno fatto capolino applicazioni come TrueCaller, che consentono di identificarli rapidamente, infatti.

Oggi, invece, scende in campo direttamente l'Autorità Per le Garanzie nelle Comunicazioni, che ha reso disponibile attraverso il proprio sito, tramite la pagina raggiungibile a questo indirizzo, uno strumento che consente di identificare rapidamente i call center.

Come leggiamo nella descrizione dello strumento, "inserendo una numerazione nazionale nel campo sarà possibile risalire all'anagrafica della/le società esercente/i l'attività di call center sulla base delle informazioni dichiarate dalle stesse società al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC). Se la numerazione inserita non è stata dichiarata al ROC, la ricerca non produrrà alcun risultato".

Si tratta di uno strumento estremamente importante, ma è doveroso notare che inserendo il numero telefonico da cui si è ricevuta la chiamata, non si vedrà direttamente il tipo di call center, ma il nome dell'azienda che lo gestisce. Come tutti sapranno, molti call center hanno più di un cliente e chiamano a nome di diverse compagnie. Fateci sapere attraverso i commenti se lo avete utilizzato e, nel caso, se lo ritenete utile.