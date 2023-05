Dopo DALL-E e ChatGPT, OpenAI lancia Sharp-E: l'IA genera modelli 3D partendo dal testo

Nuova IA generativa da parte di OpenAI. La società di Sam Altman, salita alla ribalta grazie a ChatGPT, ha infatti annunciato il nuovo modello Sharp-E che è in grado di generare modelli 3D realistici e diversificati partendo da input testuali.

Sharp-E è in grado di creare risorse 3D di alta qualità con trame a grana fine e forme complesse, come si può vedere nell’immagine che trovate in calce che mostra alcuni modelli generati dall’IA ed i relativi input di testo.

L’IA si basa sulla nuova tecnica di sintesi del campo visivo NeRF (Neural Radiance Fields) che già di recente aveva attirato grande attenzione a livello di computer vision. Si tratta di un nuovo metodo di sintesi visiva e ricostruzione 3D che può essere applicato a vari campi, tra cui la robotica (proprio qualche giorno fa abbiamo mostrato ChatGPT alle prese con un cane di Boston Dynamics), la cartografia, la realtà virtuale ed aumentata ed altro.

Negli esempi mostrati da OpenAI, si vede Sharp-E generare una ciotola per il cibo, un pinguino, un cane , una nave spaziale, ma anche una sedia ed uno stivale verde. I modelli in questione possono essere renderizzati in pochi secondi, e come evidenziato da molti Sharp-E potrebbe essere utilizzato anche per la creazione di risorse per videogiochi, ma anche per film ed esperienze in realtà virtuale. Si tratta di un punto di svolta importante nella modellazione e rendering 3D.