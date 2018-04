Dall'Iran arriva lo stop allo scambio di criptovalute da parte delle banche

L'Iran è pronta a seguire le orme della Cina a livello di regolazione delle criptovaluta. La Banca Centrale del paese, infatti, ha vietato a tutti gli istituti finanziari di acquistare, vendere o promuovere criptovalute a seguito delle riforme messe in atto dal Governo del paese per bloccare la volatilità del rial iraniano.

La valuta locale, infatti, sta crollando a causa dei crescenti timori riguardanti possibili sanzioni da parte degli Stati Uniti, che andrebbero a danneggiare ulteriormente l'economia locale.

Il divieto, però, è da intendersi anche come un'estensione della normativa contro il riciclaggio approvata lo scorso mese di Dicembre.

L'obiettivo finale, ovviamente, è ridurre per quanto possibile la volatilità della valuta locale, e la scelta di puntare il dito contro le criptovalute non è in alcun modo casuale, dal momento che molti investitori potrebbero decidere di puntare sulle monete virtuali piuttosto che su quella reale della nazione, aumentando ulteriormente le speculazioni.

Nel momento in cui vi stiamo scrivendo, il Bitcoin viene scambiato ad 8.929,22 Dollari, in leggero calo (0,41 per cento per la precisione) rispetto ad ieri. La capitalizzazione del mercato ha invece raggiunto quota 151 miliardi di Dollari. Ethereum, la seconda criptovaluta per importanza è invece scambiata a 645,19 Dollari, in aumento del 3,04 per cento rispetto a ventiquattro ore fa.