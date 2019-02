Dalla Cina: le vendite di iPhone sono aumentate dopo il taglio ai prezzi

Stanno avendo il riscontro sperato i tagli dei prezzi imposti da Apple al mercato cinese. Secondo quanto riportato dal sito web Feng.com, le vendite sarebbero aumentato a seguito delle misure messe in campo dalla società americana, a seguito della relazione trimestrale in cui la Mela aveva riportato un calo delle vendite.

Secondo quanto affermato da un rappresentante di Alibaba al quotidiano cinese, i dati di Tmall avrebbero mostrato che da quando Apple ha tagliato i prezzi di iPhone, lo scorso 13 Gennaio, le vendite sarebbero aumentate del 76% rispetto ai dati di vendita degli ultimi due mesi.

Lo stesso riguarderebbe anche altri rivenditori. Suning infatti l'11 Gennaio ha annunciato un taglio ai prezzi dell'iPhone, generando un aumento del traffico sui vari store. iPhone 8 ed iPhone Xr sarebbero i modelli che hanno registrato la crescita più importante. A partire dal 30 Gennaio, le vendite dell'intero marchio Apple sulla piattaforma Suning sono aumentate addirittura dell'83%.

Tim Cook ha a più riprese lasciato presagire un cambio di strategia per determinati mercati. Nel primo trimestre fisale Apple non ha riportato le vendite previste, a causa della difficile situazione del mercato cinese e della svalutazione di alcune monete nei confronti del Dollaro. La speranza è che Apple adotti la stessa strategia anche in altri mercati.