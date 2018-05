Dalla Russia arriva l'iPhone X da 4.500 Dollari che si ricarica con l'energia solare

Caviar, il produttore di accessori russo, ha lanciato una nuova versione di iPhone X, che a differenza di quella normale si contraddistingue per la presenza di un modulo posteriore che consente agli utenti di ricaricarlo attraverso l'energia solare.

Da qui il nome dato alla limited edition, Tesla appunto. Il costo sarà di 4.500 Dollari, significativamente più alto rispetto alla versione normale lanciata dal colosso di Cupertino qualche mese fa.

Tuttavia, dal momento che non introduce alcuna novità di rilievo, in molti han fatto notare che l'iPhone X Tesla altro non è che un case spesso che si collega direttamente al dispositivo, con tanto di pannello solare sul retro che alimenta una batteria secondaria che entra in azione nel momento in cui quella originale del dispositivo diventa scarica. Caviar sottolinea che il caso è resistente ad acqua e polvere, grazie alla certificazione IP67.

Sulla prima unità prodotta è presente l'incisione "Made on Earth by Humans", chiara citazione alla Tesla Roadster inviata da Elon Musk nello spazio a bordo del Falcon Heavy di SpaceX lo scorso mese di febbraio.

Su ogni unità sarà anche inciso il numero di produzione, per rendere il tutto ancora più esclusivo. Caviar però sostiene che produrrà solo 999 unità.

L'iPhone X Tesla fornito a 4.555 Dollari è la versione da 64 gigabyte, mentre a 4.805 sarà possibile portare a casa il modello da 256 gigabyte.