Dallo spazio un immagine del riversamento di petrolio nel mediterraneo causato da due navi

La missione Copernicus Sentinel-1 dell'ESA ha immortalato la fuoriuscita di petrolio, nel Mediterraneo, a seguito di una collisione tra due navi mercantili avvenuta domenica 7 ottobre 2018. L'immagine è disponibile all'interno della news.

Una nave da carico tunisina ha urtato lo scafo di una nave portacontainer cipriota, nelle acque mediterranee a nord della Corsica. Non vi sono state conseguenze per gli equipaggi ma la collisione ha causato una perdita di carburante, che si è trasformata in una enorme chiazza nera lunga circa 20 km. Sebbene la collisione sia avvenuta nelle acque francesi, le operazioni di bonifica fanno parte di un patto congiunto tra Francia, Italia e Monaco, stipulato per affrontare proprio incidenti legati all'inquinamento nel Mediterraneo.

L'immagine della chiazza di petrolio disponibile in calce è stata catturata dal satellite Sentinel-1A proprio oggi. Si può osservare la notevole estensione della chiazza, che raggiunge circa 18km di estensione. Sentinel-1 è una costellazione di satelliti del programma di monitoraggio ambientale Copernicus, della Commissione europea. I satelliti portano ciascuno uno strumento radar avanzato che può "vedere" attraverso il buio, di notte dunque, e attraverso le conformazioni nuvolose. La sua grande visuale consente di osservare ampie aree della superficie terrestre, in modo che eventi come questo possano essere rilevati e sopratutto monitorati facilmente. Le immagini di Sentinel-1 sono utilizzate dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima come parte di CleanSeaNet, il servizio europeo di rilevamento di sversamenti di idrocarburi.



