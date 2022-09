La Danimarca è un esempio da seguire per il mondo intero: scopriamo il perché

Da diverso tempo si parla della creazione di un fondo per sostenere i paesi più esposti agli eventi climatici. Finalmente, la Danimarca si è fatta avanti con una proposta economica concreta.

In questi giorni a New York vi è stata l'assemblea generale delle Nazioni Unite nella quale la Danimarca ha dichiarato che devolverà ben 13 milioni di euro ai paesi che stanno subendo maggiori danni a causa del cambiamento climatico che porterà inoltre le foreste a non assorbire più carbonio.

Si tratta addirittura della prima proposta effettuata da un paese appartenente all'ONU. L'importante decisione deriverebbe da una visita condotta la scorsa primavera in alcune aree del Bangladesh, danneggiato gravemente dalle alluvioni.

Il ministro dello sviluppo e della cooperazione Flemming Møller Mortensen ha infatti dichiarato: "È enormemente ingiusto che i paesi del mondo più poveri debbano risentire di più per le conseguenze di un cambiamento climatico che hanno contribuito a creare solo in minima parte."

Si tratta di una scelta molto importante che ovviamente potrà aiutare solo in parte i paesi più colpiti. Le catastrofi naturali causano infatti danni di miliardi di euro. In virtù di questo, circa 5,4 milioni di euro saranno destinati allo scopo di realizzare delle collaborazioni con le società locali in modo tale da gestire le perdite e i danni.

Nonostante troppo spesso si parli di cambiamento climatico con tutte le relative conseguenze che quotidianamente viviamo, raramente vengono implementate concretamente delle misure drastiche per tentare di contrastarlo. Un ulteriore esempio, oltre alla Danimarca stessa, viene da una città dell’Olanda che vieterà le pubblicità sulla carne al fine di ridurre le emissioni scaturite dagli allevamenti.