In Danimarca una squadra di calcio ha usato Zoom per far tornare i tifosi allo stadio

Zoom è stata l'applicazione della quarantena, in quanto ha collegato milioni di persone a livello mondiale grazie al suo sistema di videochiamate. Anche nella fase 2 e 3, però, l'app cinese è destinata a riscuotere successo, come confermato dal video che arriva dalla Danimarca, dov'è stata usata in uno stadio.

La squadra Aarhus ha infatti montato a bordocampo alcuni maxischermi dove sono state proiettate le immagini dei tifosi che si erano collegate proprio com Zoom. In questo modo gli appassionati non solo hanno avuto modo di vedere la partita, ma anche di di incitare i propri beniamini.

Purtroppo però non hanno avuto modo di esultare, in quanto la partita si è conclusa con un pareggio caratterizzato da poche emozioni. Il colpo d'occhio è stato particolare, e sebbene Zoom non abbia simulato il calore classico dei tifosi sugli spalti, ha comunque dato un senso di normalità in uno degli sport che ha maggiormente sofferto la pandemia

Zoom di recente ha corretto il tiro ed ha ammesso di non aver raggiunto quota 300 milioni di utenti attivi, come segnalato in precedenza. Il riscontro però soprattutto in quarantena è stato importante al punto che a New York la si sta usando per sposare le persone a distanza.