Danneggiati tre cavi sottomarini in Europa: problemi per internet a livello globale

Nella notte tra mercoledì e giovedì un grave incidente ha coinvolto un cavo sottomarino nel sud della Francia, provocando problemi di connettività a livello globale. Nella fattispecie, si parla di tre cavi in fibra tagliati, ed in molti ipotizzano possa trattarsi di un sabotaggio da parte della Russia.

Secondo quanto riportato da Techspot, l’incidente si sarebbe verificato alle 20:30, e subito dopo sono stati segnalati rallentamenti ad internet in Europa, Asia e Stati Uniti. Le società che si occupano della gestione dei cavi si sono immediatamente messe al lavoro per ripristinare il tutto, e secondo quanto affermato da Zscaler, il danno ha provocato la perdita di pacchetti ed un aumento della latenza per i siti web ed app che attraversavano i percorsi interessati: Marsiglia-Lione, Marsiglia-Milano e Marsiglia-Barcellona.

La società di sicurezza cloud ha apportato delle modifiche al routing del traffico internet dove possibile per mitigare il problema, ma in alcuni casi non è stato possibile farlo.

All’1:03 di giovedì notte, Zscaler ha affermato che uno dei collegamenti era stato ripristinato, mentre sulle dorsali Marsiglia-Milano e Marsiglia-Barcellona continuano ad essere segnalati rallentamenti.

La matrice dell’attacco non è nota, e sono in corso delle indagini per fare lumi: alcune speculazioni però osservano che dietro potrebbero esserci dei sabotatori russi. Danni simili sono stati però riportati anche ad un cavo sottomarino che collega le isole Shetland alla Scozia, nello stesso lasso di tempo: come spiegato dalla BBC, la rottura ha lasciato le Shetland isolate dal resto del mondo ed è avvenuta mentre i tecnici erano al lavoro per ripristinare un analogo incidente avvenuto una settimana fa e che ha interessato il cavo che collegava l’isola scozzese alle Faroe.

Lo scorso aprile, intanto, sono iniziati i lavori per la costruzione del cavo sottomarino più lungo al mondo.