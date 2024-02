Danni a 4 linee internet nel Mar Rosso: si teme attacco degli Houthi, problemi anche in UE

Preoccupazione anche in Europa per alcuni danni riportati da quattro cavi sottomarini che trasmettono dati e su cui si poggia l’infrastruttura internet presenti nel Mar Rosso. Le prime ricostruzioni hanno puntato il dito verso il gruppo armato degli Houthi, che però ha smentito di essere coinvolto nell’attacco.

Complessivamente, i cavi danneggiati sarebbero quattro:

AAE-1 : che collega Asia-Africa-Europa 1 ed è lungo 25mila chilometri, dal sud est asiatico all’Europa;

: che collega Asia-Africa-Europa 1 ed è lungo 25mila chilometri, dal sud est asiatico all’Europa; Seacom , lungo 17mila km e che collega Sud Africa, Kenya, Tanzania, Mozambico, Gibuti, Francia e India;

, lungo 17mila km e che collega Sud Africa, Kenya, Tanzania, Mozambico, Gibuti, Francia e India; Europe India Gateway (Eig) che è lungo 15km.

Se per quanto riguarda l’AAE-1 e l’EIG non sono arrivati commenti, Seacom ha confermato il danneggiamento della propria infrastruttura. Il Chief Digital Officer Prenesh Padayachee, in un’intervista rilasciata a Bloomberg ha infatti osservato che il problema si troverebbe nelle acque comprese tra 150 e 170 metri di profondità, nella stessa zona dove gli Houthi hanno attaccato le navi con droni e missili.

Ovviamente, Seacom non ha affermato che a danneggiarlo sia stato il gruppo sostenuto dall’Iran, ed al momento non è nemmeno in grado di stabilire l’entità del danno in quanto non è in grado di operare nella zona.

La questione però sta destando non poche preoccupazioni, in quanto a rischio c’è la tenuta della rete globale ed infatti come riportato da alcune testate nella giornata di ieri in alcune zone d’Europa sarebbero stati segnalati problemi con le comunicazioni.

Il Sole 24 Ore riferisce che i tempi di ripristino potrebbero essere particolarmente lunghi: le riparazioni potrebbero richiedere almeno otto settimane di lavoro, ma c’è anche la variabile delle tensioni in corso della zona ed i possibili attacchi degli Houthi potrebbero rallentare ulteriormente la procedura. A ciò si aggiungono anche gli elevati rischi.