Che danni causano i colpi di testa nel calcio? Non ci crederai, ma è meglio saperlo

Una ricerca presentata poco tempo fa all’incontro annuale della Radiological Society of North America (RSNA), pone l’accento sulle conseguenze dei ripetuti colpi di testa nel calcio. Potrebbe infatti esserci danni alla struttura e alle funzioni del cervello.

"C'è un'enorme preoccupazione a livello mondiale per le lesioni cerebrali in generale e per la possibilità che il calcio possa causare effetti cerebrali avversi a lungo termine", ha affermato Michael L. Lipton, principale autore della ricerca nonché professore di radiologia alla Columbia University.

Sbattere la testa potrebbe portare a delle serie conseguenze e per la ricerca in questione è stato reclutato un campione di 148 giovani calciatori dilettanti con un’età media di 27 anni. Ai soggetti è stato quindi somministrato un questionario per determinare quanto spesso colpissero il pallone da calcio con la testa. In seguito, l’esposizione al trauma per due anni consecutivi è stata classificata come bassa, moderata o alta.

È stata quindi adoperata una particolare tecnica chiamata imaging con tensore di diffusione (DTI), attraverso la quale è possibile osservare la microstruttura del cervello monitorando il movimento microscopico delle molecole d'acqua che attraversano i vari tessuti. I risultati sembrano da subito piuttosto chiari per il gruppo che ha effettuato più colpi.

"La nostra analisi ha rilevato che alti livelli di colpi di testa nel periodo di due anni erano associati a cambiamenti nella microstruttura del cervello simili ai risultati osservati nelle lesioni cerebrali traumatiche lievi", ha detto il dottor Lipton.

Come se non bastasse, sempre il gruppo con percentuale alta di colpi di testa, ovvero oltre 1.500 in due anni, ha dimostrato una marcata associazione con un declino delle prestazioni di apprendimento verbale.

Forti di simili risultati, i ricercatori hanno condotto un secondo studio analizzando il cervello di 353 giocatori di calcio dilettanti con un’età compresa tra i 18 ei 53 anni. Anche in questo caso i risultati sono preoccupanti e dimostrano che non solo giocando a rugby ci sono problemi fisici.

Dai dati emerge infatti che l’area normalmente nitida (nella DTI) della materia grigia e della sostanza bianca, era smussata in proporzione all’esposizione elevata e ripetitiva degli impatti sulla testa. Ciò potrebbe risultare determinante nello spiegare le scarse prestazioni cognitive rispetto ad un gruppo di controllo.