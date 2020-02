I danni del più grave disastro ambientale della storia americana furono sottovalutati

Il disastro ambientale della piattaforma Deepwater Horizon è stato un massiccio sversamento di petrolio nelle acque del Golfo del Messico in seguito a un incidente riguardante il Pozzo Macondo (situato a oltre 1.500 m di profondità) che ha scaricato milioni di barili di petrolio in acqua, creando grossi accumuli perfino sul fondale.

Quasi un decennio dopo la fuoriuscita dell'oro nero, recenti simulazioni al computer suggeriscono che l'inquinamento si diffuse molto di più di quanto fosse indicato dalle immagini satellitari. Quest'ultime, scattate dopo la fuoriuscita di quasi 800 milioni di litri di petrolio nelle acque del Golfo, determinarono la chiusura di alcune aree destinate per la pesca.

Secondo una nuova analisi, i satelliti sembrano aver trascurato almeno il 30% dell'inquinamento, afferma l'oceanografo Claire Paris-Limouzy dell'Università di Miami. Le simulazioni hanno scoperto vaste aree oceaniche in cui le concentrazioni di petrolio erano abbastanza elevate da mettere in pericolo la vita marina, ma abbastanza diluite da essere trascurate dai satelliti. La ricerca è stata pubblicata il 12 febbraio sulla rivista Science Advances.

Così com'è possibile osservare in calce all'articolo, le immagini satellitari hanno individuato quell'area in cui le concentrazioni di petrolio erano visibili (la zona contrassegnata in marrone). In realtà, però, le simulazioni al computer hanno constatato delle concentrazioni di petrolio inferiori (invisibili ai satelliti ma ancora tossiche) per le creature marine (la zona contrassegnata in giallo). La zona tratteggiata in nero, invece, rappresenta le zone chiusa per la pesca.